Dufry: concession reconduite à l'aéroport d'Helsinki

(CercleFinance.com) - Dufry a annoncé mercredi que l'aéroport d'Helsinki lui avait réattribué pour une durée de cinq ans le contrat portant sur plusieurs boutiques hors taxe et taxes acquittées ('duty-free' et 'duty-paid').



Cette concession concerne huit boutiques exploitées par Dufry, dont cinq magasins 'duty-free', un point de vente 'duty-paid' et deux boutiques Max Mara et Burberry.



Au total, ces commerces représentent une superficie de 3620 m2.



Dufry rappelle qu'il collabore depuis maintenant neuf ans avec Finavia, la société qui exploite et gère les 21 aéroports de Finlande.





