Dufry: concession pour un nouvel aéroport à Mexico

(CercleFinance.com) - Dufry annonce avoir obtenu deux contrats de concession de cinq ans pour le nouvel aéroport international de Mexico, Felipe Ángeles (AIFA) à Santa Lucia, situé à 35 km de l'actuel aéroport international Benito Juarez (AICM).



Dans un premier temps, le contrat portera sur l'exploitation d'une surface commerciale de 652 m² avec un mix de boutiques duty free et duty-paid. Une nouvelle augmentation de l'espace de vente sera envisagée en fonction de la croissance du trafic.





Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -1.44%