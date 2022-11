Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: coentreprise prolongée à l'aéroport de Bangalore information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 12:11









(CercleFinance.com) - Dufry a annoncé mercredi avoir prolongé de 15 ans le contrat de sa coentreprise qui exploite les boutiques détaxées de l'aéroport international Kempegowda à Bangalore (Inde).



Le groupe suisse, qui opère des magasins duty-free au sein de l'aéroport depuis 2008, dit avoir reconduit son accord de 'joint venture' détenue à parité avec l'opérateur aéroportuaire Bangalore International Airport Limited (BIAL).



Cet accord lui permettra de continuer à exploiter, à travers cette entité dénommé 'Nuance', ses points de vente installés au sein du nouveau terminal 2.





Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -0.76%