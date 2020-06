Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : BlackRock accroît sa participation Cercle Finance • 22/06/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - BlackRock, le numéro un mondial de la gestion d'actifs, a indiqué lundi être monté au capital de Dufry dont il détient désormais 3,25% des droits de vote. Un précédent avis financier des autorités boursières suisses montrait que la participation de BlackRock s'établissait à 2,88%. Très affecté par la crise du secteur aérien, Dufry - un spécialiste du 'travel retail' - a vu sa capitalisation boursière s'écrouler de 66% depuis le début de l'année. Son action - en hausse de 1% aujourd'hui à Zurich - a néanmoins rebondi de 20% sur le mois écoulé.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks -0.32% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%