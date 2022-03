Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: bénéfice net positif de 23,4 MCHF sur l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 3 915,4 millions de francs suisses, ce qui représente une croissance organique de 53,2 % par rapport à 2020, toujours affectée par les restrictions de voyage liées à la pandémie.



La marge brute s'est établie à 56,5 % pour l'ensemble de l'année 2021. ' Au cours de l'année 2021, la marge a été principalement impactée par l'approvisionnement temporaire de la collaboration de Dufry à Hainan en Chine par le biais de son centre de distribution basé à Hong Kong ' indique le groupe.



Le bénéfice d'exploitation ajusté (EBIT ajusté) ressort positif de 374,9 millions de francs suisses en 2021, contre -1 561,6 millions de francs suisses pour la même période en 2020.



Le bénéfice net ajusté pour les détenteurs d'actions est également devenu positif avec 23,4 millions de francs suisses en 2021 contre -1 658,4 millions de francs suisses l'année dernière, ce qui se traduit par un bénéfice ajusté par action de 0,27 franc suisse pour l'exercice 2021.



À la fin du mois de mars, Dufry prévoit d'exploiter plus de 1 970 magasins, ce qui représente plus de 90% de la capacité de vente.





