Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : augmentation de capital de 820 M de francs suisses Cercle Finance • 20/10/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le voyagiste suisse Dufry prévoit de lever 820 millions de francs suisses (environ 760 millions d'euros) grâce à son augmentation de capital entièrement souscrite, a déclaré la direction. Le groupe basé à Bâle a déclaré avoir proposé 24,7 millions d'actions à 33,22 francs suisses chacune, dans le cadre de l'opération. Dufry a déclaré que 10,6 nouvelles actions ont été souscrites par les actionnaires existants dans le cadre de l'émission. 9,2 millions de nouvelles actions ont été attribuées au fonds d'investissement américain Advent International, qui détiendra désormais une participation de 11,4% dans le groupe. La société a également déclaré que 4,9 millions d'actions ont été attribuées au géant chinois de l'Internet Alibaba, ce qui représente une participation de 6,1%.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +2.95% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%