Dufry : accord de coopération stratégique à Hainan

(CercleFinance.com) - Dufry annonce la signature avec Hainan Development Holdings (HDH), société détenue par la province chinoise de Hainan, d'un accord de coopération stratégique pour développer des opportunités sur le marché de la vente au détail de voyages de Hainan. La première étape de cette collaboration se concentrera sur le développement par HDH de l'activité hors taxes au centre commercial Mova Mall de Haikou, la capitale de l'île de Hainan. Le complexe Mova Mall a accueilli 22 millions de visiteurs en 2019. La nouvelle zone hors taxes s'étendra sur 38.920 m2 à travers deux bâtiments du centre commercial, Aquarius et Capricorn, en trois phases. La première phase devrait ouvrir avant la Fête du Printemps chinois en 2021.

