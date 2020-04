Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry : a placé 5,5 millions de nouvelles actions Cercle Finance • 24/04/2020 à 12:26









(CercleFinance.com) - Le voyagiste suisse Dufry a déclaré jeudi soir qu'il avait terminé un placement de 5,5 millions de nouvelles actions, levant 151 millions de francs suisses. La société a indiqué que 5 millions de nouvelles actions, correspondant à 9,9% de son capital social, et 500.000 actions propres ont été placées au prix de 27,5 francs suisses par action. Cette augmentation de capital fait partie des nombreuses mesures que la compagnie a dévoilées hier pour l'aider à faire face à l'effondrement soudain du trafic aérien.

Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +0.76% DUFRY SIX Swiss Exchange -1.66%