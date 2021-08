Du vert sur les marchés focalisés sur l'emploi américain

Les marchés évoluaient dans le vert jeudi après des chiffres du chômage moins bons que prévu aux États-Unis et donc peu propices à une réduction du soutien à la première économie mondiale, les investisseurs attendant désormais le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi.

Vers 14H05 GMT, Paris avançait de 0,54%, Francfort de 0,32%, Milan de 0,45%, tandis que Londres s'effritait de 0,16%.

La Bourse de New York évoluait en petite hausse: le Dow Jones progressait de 0,43%, le S&P 500 de 0,34% et le Nasdaq prenait 0,43%.

"Chaque nouvelle donnée semble avoir encore plus de poids et chaque mot prononcé par des banquiers centraux a le potentiel de bousculer les marchés" en pleine période estivale où les intervenants sont moins nombreux, décrypte Craig Erlam, analyste pour Oanda Europe.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement baissé la semaine dernière, mais moins qu'attendu, au lendemain de créations d'emplois privés jugées très décevantes par les investisseurs qui attendent désormais le rapport officiel mensuel sur l'emploi vendredi.

Des interrogations planent sur les marchés concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) après des commentaires de Richard Clarida, vice-président de l'institution, en faveur d'un resserrement monétaire dès cette année.

"Une annonce de réduction du soutien monétaire en septembre, avec des signaux forts en provenance du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole dans quelques semaines, semble désormais de plus en plus probable, même si elle peut être retardée si jamais les données sur l'emploi et d'autres chiffres clé ne sont pas à la hauteur", estime Craig Erlam.

La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi avoir maintenu sa politique monétaire très souple inchangée, mais envisage désormais un "léger resserrement" dans les deux prochaines années pour contrer la montée de l'inflation.

La hausse des prix, qui a atteint 2,5% sur un an en juin, pourrait grimper jusqu'à 4% au quatrième trimestre, prévient la BoE, soit bien plus que son objectif de 2%.

Sur le marché de la dette souveraine, le rendement américain à 10 ans montait à 1,21% contre 1,17% à la clôture de la veille.

Bombardier relève ses prévisions

Le groupe canadien Bombardier a annoncé jeudi avoir relevé ses prévisions de chiffres d'affaires et de commandes pour l'année, porté par la reprise de la demande d'aviation d'affaires. Résultat, le titre grimpait de 5% à 1,27 USD à New York.

Rolls-Royce en hausse

Le motoriste Rolls-Royce était en hausse de 3,98% à 108,7 pence. Lui aussi a renoué avec les profits, grâce à son plan de restructuration et à un début de reprise dans l'aviation. Mais il évoque encore des incertitudes sur le rebond durable des voyages internationaux.

Vonovia repart à l'attaque

Vonovia (+0,38%), premier groupe immobilier allemand, a officialisé jeudi sa nouvelle tentative de rachat de son concurrent Deutsche Wohnen (+0,08%) pour 53 euros par action, soit un euro de plus que lors de sa précédente offre publique d'achat qui avait échoué fin juillet.

Eurofins relève ses prévisions

Le géant français des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific (+9,80% à 112 euros) a relevé ses prévisions après un excellent premier semestre.

Bayer plombé par le glyphosate

Le chimiste allemand Bayer (-6,29% à 46,70 euros) a fait état d'une lourde perte nette de 2,3 milliards d'euros au deuxième trimestre, plombé par les procédures judiciaires américaines contre le glyphosate.

Adidas peut mieux faire

L'équipementier sportif allemand Adidas (-5,71% à 317 euros) a relevé ses prévisions annuelles après avoir presque doublé ses ventes au deuxième trimestre, mais pour certains analystes, l'objectif n'est pas assez ambitieux.

Le pétrole et la livre progressent

Vers 14H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre grappillait 0,20% à 70,53 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre gagnait 0,22% à 68,28 dollars.

La livre britannique se renforçait (+0,18%) face au billet vert à 1,3914 dollar, après la décision de la Banque d'Angleterre. L'euro se stabilisait à 1,1837 dollar.

Le bitcoin continuait de décliner (-4,99%) à 37.772 dollars.

bur-jvi-pan/ak/LyS