Du vert pour les Bourses européennes avec un indice PMI plutôt rassurant

Les Bourses européennes commencent la semaine du bon pied, avec notamment des gains de 1,2% pour l'Euro Stoxx 50, de 0,9% pour le DAX 40 de Francfort et de 0,8% pour le CAC 40 parisien (à 7 990 points), sur fond d'un indice PMI plutôt rassurant quant à la conjoncture sur le Vieux Continent.

La croissance du secteur privé de la zone euro se poursuit en novembre

Stable à 51,7 en novembre, l'indice PMI flash composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro continue de signaler une légère croissance de l'activité du secteur privé, une accélération de la hausse de la production dans le secteur manufacturier ayant compensé un ralentissement de la croissance dans les services.

Alors que l'activité a fortement augmenté en Allemagne, le taux de croissance ayant même atteint son plus haut niveau depuis mars 2022, elle a enregistré son plus fort repli depuis six mois en France. Parallèlement, l'activité globale dans le reste de la zone euro n'a que légèrement progressé.

"Si l'on s'en tient à l'indice global, les données PMI flash signalent le maintien d'une croissance stable de la zone euro en novembre, compatible avec une expansion économique de près de 0,3% au 4e trimestre", estime Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.

"Pour l'heure toutefois, l'enquête suggère le maintien d'une inflation nettement supérieure à l'objectif de 2% de la BCE et envoie un signal clair en faveur d'un nouveau resserrement monétaire", prévient-il cependant, alors que la prochaine réunion est prévue à la mi-décembre.

Une semaine encore chargée en indicateurs économiques

Parmi les autres statistiques attendues cette semaine en Europe figurent notamment l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, les chiffres des PIB français et allemand, ou encore l'indice du sentiment économique dans la zone euro.

De l'autre côté de l'Atlantique, les données macroéconomiques seront particulièrement nombreuses mercredi, veille du long week-end de Thanksgiving, avec, entre autres, le PIB du 3e trimestre, les revenus et les dépenses des ménages, ainsi que l'indice des prix PCE pour le mois d'octobre.

"Cette publication permettra de mieux évaluer la tendance de l'inflation avant la réunion de décembre du FOMC de la Réserve fédérale américaine", souligne Société Générale, précisant que l'indice PCE global devrait progresser de 3,9% sur un an et sa composante sous-jacente (hors alimentation et énergie) de 3,3%.

Au chapitre des publications de résultats d'entreprises, celles de Compass, easyJet et Rémy Cointreau en Europe, ainsi que de HP Enterprise, Dell, Medtronic, Autodesk et John Deere aux États-Unis, sont attendues dans les jours à venir.

Abivax rebondit après sa réponse à Scorpion Capital

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Abivax reprend 11% et caracole en tête du SBF 120, récupérant ainsi une grande partie de ses pertes de vendredi (-17,2%), après sa réponse aux allégations du vendeur à découvert Scorpion Capital au sujet de son obefazimod.

À l'opposé, Eramet (-4,2%) fait figure de lanterne rouge de l'indice parisien, alors que, selon Reuters, le gouvernement indonésien travaillerait à un plan visant à accroître les revenus de l'Etat tirés de l'activité des compagnies minières dans le pays.

Ailleurs en Europe, Clariant perd 2% à Zurich, alors que le chimiste suisse et le fonds CD&R négocieraient le rachat du chimiste américain Ashland pour environ 3,39 MdsUSD, selon Bloomberg. Pour rappel, Ashland s'était mise en vente en juillet sous la pression d'investisseurs activistes.

Toujours à Zurich, l'action ABB gagne 1,3%, à la suite de la signature, par le groupe technologique helvético-suédois, d'un accord en vue d'acquérir le fabricant allemand Ziehl-Abegg, une opération reposant sur une valeur d'entreprise de 2,65 MdsUSD.

Bayer lâche 2% à Francfort, alors qu'un tribunal de l'Etat du Missouri a donné son approbation finale à l'accord collectif national visant à solder les litiges actuels et futurs liés à l'herbicide Roundup aux États-Unis, une décision qui reste toutefois susceptible d'appel.

Compass grappille 0,6% à Londres, alors que le géant de la restauration collective consulterait ses actionnaires en vue de transférer sa cotation principale de Londres à New York, selon le FT. L'annonce pourrait intervenir dès la publication de ses résultats annuels mardi, pour un transfert effectif en 2028.