Les Bourses européennes tendent globalement à gagner du terrain ce jeudi, avec des gains de près de 0,3% à 8 170 points pour le CAC 40 à Paris, de 0,4% pour le DAX 40 de Francfort et de 0,5% pour l'Euro Stoxx 50, en dépit d'une clôture plus mitigée la veille outre-Atlantique.

Wall Street a clôturé en ordre dispersé mercredi, avec des baisses de 1,11% à 50 198 points pour le Dow Jones et de 0,23% à 7 324 points pour le S&P 500, mais une progression de 0,42% à 27 116 points pour le Nasdaq 100.

Les marchés ont notamment réagi aux résultats trimestriels du géant des puces pour l'IA Nvidia, sanctionnés par un recul de près de 2,9% de son action, ainsi qu'à la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed.

"Les minutes de la réunion d'octobre ont révélé que certains responsables de la Fed étaient prêts à envisager une hausse de 50 points de base si les données sur l'inflation continuaient d'être défavorables", souligne Linh Tran, analyste de marché chez XS.com.

"C'est ce qui m'incite à davantage de prudence concernant les perspectives du marché actions à court terme", poursuit-elle, estimant que la perspective d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre est déjà largement anticipée par les marchés.

Selon l'analyste, le prochain rendez-vous important sera la publication des résultats de Walmart aujourd'hui, qui pourrait jouer un rôle déterminant dans l'évaluation des perspectives du S&P 500, compte tenu du rôle du distributeur comme baromètre de la consommation aux États-Unis.

Outre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, l'après-midi sera aussi marqué par la publication de l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie, ainsi que des indicateurs avancés du Conference Board.

Sur la scène internationale, les investisseurs garderont également un oeil sur le sommet de l'APEC en Chine, auquel doivent participer Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, ainsi que sur les perspectives d'entrée en Bourse d'Anthropic, la société à l'origine de l'assistant d'IA Claude.

Dans l'actualité des valeurs, Soitec et STMicro en vedettes à Paris

Soitec s'envole de 15% et caracole ainsi loin en tête du SBF 120 à Paris, très recherché au lendemain de la publication de ses résultats semestriels, accompagnés de perspectives très encourageantes, portées en particulier par l'accélération de la demande en Photonics-SOI.

STMicroelectronics ( 5%) a lui aussi le vent en poupe, alors que le fabricant de puces vise à doubler le chiffre d'affaires de STM32, porté par la croissance des centres de données. Sa part de marché dans les microcontrôleurs généralistes serait portée à 25-30% d'ici 2028, contre 23% actuellement.

Toujours dans le peloton de tête à Paris, Aéroports de Paris (ADP) s'adjuge 4,3% après avoir obtenu un avis favorable de l'Autorité de régulation des transports pour son contrat de régulation économique de Paris-CDG, ce qu'AlphaValue salue comme un élément "nettement positif".

À l'opposé sur le SBF 120, Carmila cède près de 2% et figure ainsi parmi les plus fortes baisses de l'indice, la société d'immobilier commercial ne convainquant guère avec son plan stratégique et les objectifs à moyen terme présentés ce matin.

Ailleurs en Europe, Novartis recule de 2,2% à Zurich, après que le laboratoire pharmaceutique suisse a actualisé ses perspectives financières à moyen terme. Le groupe table désormais sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) de ses ventes nettes de 5% à taux de change constants.