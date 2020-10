Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Du vert en Bourse en Europe, les résultats et les PMI en soutien Reuters • 23/10/2020 à 10:00









DU VERT EN BOURSE EN EUROPE, LES RÉSULTATS ET LES PMI EN SOUTIEN par Patrick Vignal PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent vendredi à l'ouverture, portées par des résultats d'entreprises bien accueillis et par des signes d'une reprise de l'activité manufacturière en Allemagne. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 1,03% à 4.901,23 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,72% et à Londres, le FTSE progresse de 0,56%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,79%, le FTSEurofirst 300 de 0,29% et le Stoxx 600 de 0,73%. Du côté de la conjoncture, les indices PMI "flash" sur l'activité du secteur privé dans les économies européennes au mois d'octobre indiquent un ralentissement en France mais une accélération en Allemagne, portée par le secteur manufacturier. A moins de deux semaines de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, les marchés misent sur un succès de Joe Biden tout en guettant des avancées dans les difficiles négociations entre démocrates et républicains sur un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie américaine. Un dernier débat, jeudi, entre Donald Trump et son adversaire démocrate n'a pas vraiment changé la donne. Les deux hommes ont livré des visions diamétralement opposées de la crise sanitaire dans un affrontement moins violent que le précédent mais marqué tout même par des attaques personnelles. VALEURS EN EUROPE La cote dans les premiers échanges en Europe est animée par une nouvelle série de résultats trimestriels d'entreprises. Renault et L'Oréal prennent respectivement 1,59% et 1,44% après des publications bien accueillies. Kering perd en revanche 2,18% après avoir annoncé un ralentissement de la performance de sa marque vedette, Gucci. Ailleurs en Europe, Daimler gagne 1,8% grâce à un rebond des ventes de voitures de sa marque Mercedes-Benz en Chine. EN ASIE La Bourse de Tokyo a pris 0,2% dans le sillage de Wall Street et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est stable. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par de minces avancées dans les négociations entre le Congrès et la Maison blanche sur un plan de relance et par des chiffres du chômage moins mauvais que prévu. L'indice Dow Jones a gagné 152,84 points (0,54%) à 28.363,66 points. Le S&P-500, plus large, a pris 17,93 points, soit 0,52%, à 3.453,49 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 21,31 points (0,19%) à 11.506,01 points. Wall Street vit depuis plusieurs semaines au rythme des négociations entre démocrates et républicains sur un plan de relance budgétaire pour l'économie américaine, avec à l'esprit des investisseurs l'échéance du scrutin du 3 novembre aux Etats-Unis qui pourrait rebattre les cartes. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a fait état de progrès dans ses discussions avec l'administration de Donald Trump. Ce plan de soutien est d'autant plus attendu que les indicateurs macroéconomiques continuent de témoigner des dégâts infligés à l'économie américaine par l'épidémie due au nouveau coronavirus. A 787.000 la semaine dernière, les inscriptions hebdomadaires au chômage restent à un niveau très élevé aux Etats-Unis, même si elles ont baissé un peu plus que prévu. TAUX/DEVISES La situation est calme sur le front obligataire, où le rendement des Treasuries à 10 ans varie peu, autour de 0,85%, et du côté des devises, où le dollar progresse légèrement face à un panier de référence. L'euro est stable autour de 1,1822 dollar et le rendement du Bund allemand à 10 ans recule modestement, à -0,57%. PÉTROLE Les cours du pétrole sont orientés à la baisse, à 42,46 dollars le baril pour le Brent et à 40,64 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate/WTI). (édité par)

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +1.07%