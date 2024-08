Du vert à Wall Street après l'inflation

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en hausse pour cette dernière séance de la semaine avant un long week-end : Wall Street sera fermé lundi à l’occasion de la Fête du Travail (Labor Day). L’inflation américaine en juillet, chiffre phare de la semaine, a rassuré à 2,5% contre 2,6% attendu. L'indice de confiance du Michigan est à suivre à 16 heures. Côté valeurs, Marvell Technology est attendu en hausse de plus de 10% après des résultats supérieurs aux attentes tout comme Dell. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq gagnent respectivement 0,43% et 0,74%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé, pénalisés par la baisse de Nvidia. Le fabricant de puces électroniques a reculé malgré avoir enregistré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La performance du roi de l'IA a toutefois déçu les investisseurs. Côté statistiques, le PIB au deuxième trimestre, de l'ordre de 3%, est ressorti plus élevé que prévu. Les stocks de grossistes ont augmenté de 0,3% en juillet en ligne avec les attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,59% à 41 335 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,23% à 17516 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,5% en juillet en rythme annuel, contre un consensus de 2,6%, après 2,5% en juin. La progression en rythme mensuel est de 0,2%, en ligne avec les attentes après 0,1% le mois précédent. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 2,6% en rythme annuel, soit moins que le consensus de 2,7%, et à 0,2% en rythme mensuel, conformément au consensus.

En ligne avec les attentes, les revenus des ménages américains ont progressé de 0,3% en juillet contre 0,2% attendus et leurs dépenses de 0,5% conformément aux attentes. Les revenus avaient augmenté de 0,2% et les dépenses de ménages de 0,3% en juin.

L'indice Michigan de confiance des consommateurs sera connu à 16h00.

Les valeurs à suivre

Dell

Au titre du deuxième trimestre, Dell a dégagé un bénéfice dilué par action de 1,17 dollar, en hausse de 86% d'une année sur l'autre. Le bénéfice net a bondi de 85% à 841 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation a progressé de 15% à 1,34 milliard d'euros. Sur le premier semestre, le groupe informatique a dégagé des revenus à hauteur de 47,27 milliards d'euros, soit une hausse de 8% et de 25 milliards de dollars, en hausse de 9 % sur un an, au deuxième trimestre. Il augmente grâce à un bond de 80% de ses revenus de serveurs et réseaux, au sein de sa division solutions infrastructures

Gap

Gap a publié un bénéfice par action de 54 cents au deuxième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes qui était de 40 cents. Les ventes nettes du distributeur de vêtements sur la période ont augmenté de 5% pour atteindre 3,72 milliards de dollars, là où le consensus visait 3,63 milliards de dollars. Gap a réaffirmé ses prévisions de ventes nettes annuelles et s'attend à ce que la marge brute augmente d'environ 200 points de base, alors qu'il prévoyait auparavant une augmentation d'au moins 150 points de base.

Lockheed Martin

L'armée américaine (US Navy) a attribué à Javelin Joint Venture (JJV, la coentreprise entre Lockheed Martin et Raytheon) un contrat de production pour l'exercice 2024 pour les missiles Javelin et les équipements et services associés, d'une valeur totale de 1,3 milliard de dollars. Il s'agit du plus grand contrat de production d'un an de Javelin à ce jour. Ce contrat prévoit l'achat de systèmes d'armes Javelin et un soutien à la production pour l'armée américaine.

Lululemon

Lululemon est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats trimestriels. La marque américaine de vêtements de sport a publié un chiffre d’affaires supérieur aux attentes, en hausse de 7% à 2,4 milliards de dollars avec une marge brute en progression de 80 points de base à 59,6%. Le bénéfice par action dilué ressort à 3,15 dollars contre 2,68 dollars il y a un an. Pour le troisième trimestre 2024, la société prévoit un chiffre d'affaires net de l'ordre de 2,34 à 2,36 milliards de dollars, en hausse de 6 à 7%.

Marvell

Marvell Technology est attendu en hausse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après avoir publié un revenu net du second trimestre supérieur à ses prévisions, à 1,27 milliard de dollars. Pour le troisième trimestre, le fabricant de puces table sur un chiffre d'affaires de 1,45 milliard de dollars, supérieur au consensus de 1,40 milliard de dollars, avec un bénéfice par action ajusté de 40 cents contre une estimation de 38 cents. Le CEO Matt Murphy attribue ce succès à "une forte demande en matière d'IA".

Tyson Foods

Tyson Foods a nommé Curt Calaway au poste de directeur financier, avec effet immédiat. Il fait partie de l'entreprise depuis 2006, et avait occupé récemment le poste de directeur financier par intérim. Il évoluera sous les ordres de Donnie King, PDG de Tyson Foods. Avant d'être nommé directeur financier par intérim, Curt Calaway a occupé le poste de directeur financier de l'unité commerciale des aliments préparés de Tyson Foods et était également responsable des fusions et acquisitions (M&A).