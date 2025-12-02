 Aller au contenu principal
CAC 40
8 084,64
-0,15%
Du rouge pour commencer décembre à Wall Street
information fournie par AOF 02/12/2025 à 07:47

(AOF) - Les indices américains ont débuté le mois de décembre dans le rouge. Outre quelques logiques prises de bénéfices après cinq séances consécutives de hausse, Wall Street a été pénalisé par des indicateurs macro-économiques peu encourageants sur l’activité dans le secteur manufacturier. La tendance a également été affectée par la hausse des rendements obligataires. Dans ces conditions, le Dow Jones a cédé 0,90%, à 47 289,33 points, le Nasdaq Composite a perdu 0,38%, à 23 275,92 points, et le S&P 500 a reculé de 0,53%, à 6 812,63 points.

Synopsys a gagné 4,85%, à 438,29 dollars, grâce à l'annonce d'une prise de participation de 2 milliards de dollars de Nvidia (+1,05%, à 178,85 dollars). Cet investissement dans le fournisseur de logiciels de conception de puces est réalisé dans le cadre d'un accord stratégique, dont l'objectif est de "révolutionner la conception et l'ingénierie dans tous les secteurs industriels". Les deux partenaires souhaitent fournir des capacités permettant aux équipes de R&D de concevoir, simuler et vérifier des produits intelligents avec plus de précision, plus rapidement et à moindre coût.

Les chiffres économiques du jour

Le secteur manufacturier s'est contracté plus fortement qu'anticipé en novembre aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur a reculé à 48,2 après 48,7 en octobre. Il était attendu à 49.

Le secteur manufacturier a légèrement moins ralenti que prévu en novembre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur a reculé à 52,2 après 52,5 en octobre. Il était attendu à 51,9.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Airlines

American Airlines aurait indiqué s'attendre à des retards opérationnels en raison des problèmes rencontrés par Airbus sur 6 000 avions A320, fait savoir Reuters. L'avionneur européen a indiqué que la grande majorité des appareils potentiellement concernés a reçu les modifications nécessaires. Le groupe travaille avec les compagnies aériennes pour " accompagner la modification de moins de 100 appareils restants ". Toujours selon Reuters, la compagnie JetBlue a été contrainte d'annuler 20 vols pour le même problème.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir Innovator Capital Management (Innovator), un pionnier des ETF à rendement défini, pour 2 milliards de dollars. Cette somme sera payable en espèces et en actions, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de performance. Au 30 septembre 2025, Innovator supervisait 28 milliards de dollars d'actifs répartis dans 159 ETF à rendement défini.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé que les flacons unidoses de Zepbound seront désormais disponibles à des prix plus bas sur LillyDirect, sa plateforme numérique de santé. Cette décision « s’inscrit dans les efforts continus de Lilly pour réduire les dépenses directes des personnes vivant avec l’obésité aux Etats-Unis ». Le mois dernier, le laboratoire avait déjà annoncé une baisse des prix des stylos multidoses de Zepbound, sous réserve de l’approbation de la Food and Drug Administration.

Micron Technology

Micron Technology va investir près de 9,6 milliards de dollars, pour construire une nouvelle usine à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, afin de produire des puces mémoire à bande passante élevée (HBM) de pointe, a indiqué le journal Nikkei, citant des sources proches du dossier. Le spécialiste des puces prévoit de démarrer la construction sur un site existant en mai prochain et de commencer les livraisons vers 2028.

