Après une baisse de 0,81% à 8 080,7 points la veille, le CAC 40 se dirige vers une ouverture en forte baisse, de l'ordre de 0,9% au vu des contrats à terme, dans un contexte où le succès de l'introduction en Bourse d'Anthropic n'a pas suffi à permettre à Wall Street de terminer dans le vert hier soir.

À la clôture jeudi, le S&P 500 a reculé de 2,02% à 7 175,8 points, le Nasdaq 100 a lâché 2,21% à 26 517,1 points et le Dow Jones a abandonné 2,19% à 49 097,1 points, pénalisés notamment par une nouvelle chute des valeurs des semi-conducteurs.

La séance avait pourtant commencé sous de bons auspices avec les débuts très attendus d'Anthropic : le développeur de Claude a réalisé la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, levant 81,3 MdsUSD, auxquels s'ajoutent 26 MdsUSD issus d'un placement privé auprès de plusieurs mastodontes technologiques.

L'aversion au risque a rapidement repris le dessus, notamment dans le sillage d'AMD (-7,7%), après la publication d'une enquête de Hunterbrook Media, selon laquelle le fabricant chinois de serveurs IEIT Systems aurait continué d'intégrer des versions récentes des logiciels embarqués du groupe américain.

Le Moyen-Orient préoccupe toujours

Autre source d'inquiétude pour les marchés, les tensions au Moyen-Orient refont surface, alors que les investisseurs continuent de surveiller la possibilité d'une reprise des frappes américaines contre l'Iran, ce qui fragilise les espoirs de désescalade apparus après la défaite électorale des républicains.

"La marine iranienne a déclaré que deux pétroliers avaient heurté des mines dans le détroit", rappelle ce matin Linh Tran, notant toutefois qu'"aucune information supplémentaire ne permet encore de confirmer une réelle escalade des tensions dans la région".

"Au cours des prochaines séances, le principal élément à surveiller dans le détroit d'Ormuz sera l'apparition éventuelle de perturbations dans les calendriers de livraison de pétrole ou le caractère isolé de ces incidents", poursuit l'analyste de marché de XS.com.

Dans l'actualité des valeurs à Paris

Dans l'actualité des valeurs, l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a dévoilé jeudi soir des net bookings supérieurs à son objectif au titre de son 2e trimestre comptable, grâce notamment au succès commercial d'Assassin's Creed Black Flag Resynced et à la bonne tenue du reste de son catalogue.

Elior Group a publié les résultats de son exercice 2025-2026, montrant que le groupe de restauration collective et de multiservices est parvenu à préserver sa croissance organique et à maintenir un résultat net bénéficiaire, tout en proposant un dividende stable.

Vallourec a fait état ce matin d'un résultat brut d'exploitation en baisse de plus d'un quart au titre de son 3e trimestre, sous l'effet notamment de la hausse des coûts logistiques liés aux livraisons vers le Moyen-Orient et d'un effet prix/mix moins favorable.

Au chapitre des données macroéconomiques, la séance sera marquée par la publication de l'indice du climat des affaires en France, peu avant l'ouverture, puis de l'indice "UMich" de confiance des consommateurs américains, calculé par l'université du Michigan, cet après-midi.