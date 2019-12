Du changement à la tête de StudioCanal: Anna Marsh remplace Didier Lupfer

(AOF) - Le Groupe Canal+ a annoncé la nomination d'Anna Marsh comme Directrice générale de StudioCanal, en lieu et place de Didier Lupfer, parti se consacrer à des activités indépendantes de production. Anna Marsh, qui occupait jusque là les fonctions de Directrice générale de StudioCanal UK et Directrice des ventes internationales de StudioCanal, prendra ses fonctions le 16 décembre et continuera à diriger StudioCanal UK dans l'attente de la nomination d'un nouveau Directeur Général à Londres.

Anna Marsh sera responsable de l'ensemble des activités de StudioCanal en France et à l'international. Elle rapportera à Maxime Saada, Président du Directoire de Groupe Canal+ et Président de StudioCanal.

Suite à cette nomination, Maxime Saada a par ailleurs déclaré : " Sa connaissance approfondie de l'entreprise et de nos marchés ainsi que son profil international seront des atouts essentiels pour accélérer le développement de StudioCanal qui a l'ambition d'être leader dans la production et la distribution de films et de séries européens ".