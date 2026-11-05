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DTE Energy va céder ses activités hors services publics pour environ 3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)

DTE Energy DTE.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour la cession de sa branche non liée aux services publics, DTE Vantage, pour un montant d’environ 3 milliards de dollars, dans le but de se recentrer sur ses activités réglementées dans les secteurs de l’électricité et du gaz.

Cette cession, qui sera réalisée au profit d’investisseurs institutionnels conseillés par le groupe Global Infrastructure de J.P. Morgan Asset Management, permettra de financer environ 44 milliards de dollars d’investissements axés sur la clientèle prévus au cours des cinq prochaines années, notamment pour répondre à la demande croissante des centres de données, a précisé le groupe de services publics basé à Détroit.

DTE Energy a indiqué avoir investi près de 4,1 milliards de dollars dans ses activités de services publics au 30 septembre, et être en bonne voie pour atteindre 6,1 milliards de dollars d’investissements cette année. La cession devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.

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