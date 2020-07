Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DSM : termine dans le vert, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 06/07/2020 à 18:32









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de plus de 1%. Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' et relève son objectif de cours de 10% à 125 euros sur DSM, dans une note où il met à jour ses prévisions pour huit chimistes européens pour y refléter les dernières conditions de marché avant les résultats de deuxième trimestre. Concernant DSM, le broker réduit ses prévisions 2020 pour les activités de matériaux, du fait de moindres ventes aux marchés automobiles et des protections. Il rehausse toutefois de 5% son estimation d'EBITDA pour 2021, surtout du fait de l'acquisition récente d'Erber.

Valeurs associées DSM Euronext Amsterdam +1.12%