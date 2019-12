Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DSM : qualification du DHA Origins 550 de Fermentalg Cercle Finance • 17/12/2019 à 10:15









(CercleFinance.com) - Fermentalg, acteur français des micro-algues, annonce avoir finalisé avec succès le processus de qualification de son DHA Origins 550 auprès de son partenaire commercial DSM Nutritional Products, filiale du groupe néerlandais DSM. Pour mémoire, Fermentalg et DSM ont annoncé en septembre 2018, la signature d'un accord pluriannuel au terme duquel Fermentalg vendra à DSM son Origins DHA 550, une huile algale naturelle affichant la plus forte concentration en DHA du marché. Les Oméga-3 de la gamme Origins ont d'ores et déjà été adoptés par plusieurs acteurs du marché des compléments alimentaires. En 2019, le DHA Origins aura généré près de deux millions d'euros de chiffre d'affaires, sans inclure de commandes de DSM.

