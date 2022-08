Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DSM: hausse de 14% du résultat net au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - DSM perd 3% à Amsterdam, malgré la publication d'un résultat net ajusté en hausse de 14% à 335 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, avec un EBITDA ajusté en croissance de 8% à 746 millions, soit une marge en retrait de 1,6 point à 18,1%.



Sur ses activités poursuivies de santé, nutrition et bioscience, le groupe a vu ses ventes augmenter de 17% à 4,11 milliards d'euros, dont une croissance organique de 10% portée surtout par des effets prix et mix (+8%) tandis que les volumes se sont accrus de 2%.



Tout en reconnaissant l'environnement macroéconomique mondial difficile, DSM constate 'une bonne demande continue du marché, une dynamique de prix positive et des effets de change favorables soutenant ses perspectives pour l'ensemble de l'année'.





