DSM-Firmenich met fin aux enquêtes de concurrence de l'UE et du Royaume-Uni et accepte de payer des amendes

Le fabricant néerlandais d'ingrédients DSM-Firmenich a annoncé mercredi avoir conclu des accords avec la Commission européenne et l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), s'engageant à payer respectivement des amendes de 137,69 millions d'euros et de 20,64 millions de livres sterling.

Ces accords mettent fin aux enquêtes de concurrence ouvertes par les deux autorités en mars 2023 au sein de l'Union européenne et au Royaume-Uni.