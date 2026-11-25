Le fabricant néerlandais d'ingrédients DSM-Firmenich a annoncé mercredi avoir conclu des accords avec la Commission européenne et l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), s'engageant à payer respectivement des amendes de 137,69 millions d'euros et de 20,64 millions de livres sterling.
Ces accords mettent fin aux enquêtes de concurrence ouvertes par les deux autorités en mars 2023 au sein de l'Union européenne et au Royaume-Uni.
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La société a indiqué qu'elle s'attendait à un impact financier total d'environ 300 millions d'euros, dont une partie substantielle devrait être comptabilisée en 2026 et exclue du résultat ajusté
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DSM-Firmenich a précisé que les pratiques faisant l’objet de l’enquête n’impliquaient pas d’accord de fixation des prix et étaient antérieures à la fusion entre DSM et Firmenich
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Elle a précisé que la Commission européenne et la CMA avaient toutes deux conclu que l’implication de Firmenich se limitait à un échange d’informations concernant un seul client dans le secteur des parfums grand public
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Le ministère américain de la Justice a clos son enquête sur DSM-Firmenich en février 2026 sans constater d’infraction, a indiqué la société
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Les enquêtes menées dans d’autres juridictions se poursuivent, selon la société
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La Commission européenne a également infligé des amendes à Givaudan GIVN.S et à International Flavors & Fragrances IFF.N ; les trois fabricants de parfums se voient ainsi infliger des amendes cumulées de 471,9 millions d’euros par l’UE
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