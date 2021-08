Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DSM : dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - DSM grappille près de 1% à Amsterdam, aidé par UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action du groupe de chimie néerlandais spécialisé en nutrition et en santé, avec un objectif de cours relevé de 175 à 200 euros. Dans le résumé de sa note de recherche, le broker justifie son relèvement d'objectif de cours par la perspective d'une 'phase clé concernant les projets du pipeline', 2022 s'annonçant selon lui comme une année importante sur ce front.

Valeurs associées DSM Euronext Amsterdam +0.72%