DSM : dans le vert après ses résultats annuels Cercle Finance • 16/02/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - L'action DSM gagne 2% à Amsterdam, après la publication, au titre de 2020, d'un résultat net ajusté en baisse de 5% à 711 millions d'euros et d'un EBITDA ajusté presque stable (-1%) à 1,53 milliard, soit une marge en retrait de 0,5 point à 18,9%. Le chiffre d'affaires annuel du groupe de chimie néerlandais a légèrement augmenté de 1% à 8,11 milliards d'euros, la croissance de 6% de la division nutrition ayant compensé la baisse de 13% de la division matériaux. Fort d'un free cash-flow opérationnel ajusté en hausse de 19% à 955 millions d'euros, DSM propose un dividende stable à 2,40 euros par action. Pour 2021, il anticipe une croissance à deux chiffres de son EBITDA ajusté.

Valeurs associées DSM Euronext Amsterdam +2.29%