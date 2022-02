Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DSM: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 10:13









(CercleFinance.com) - DSM avance de 2% à Amsterdam, après la publication par le groupe de chimie de ses résultats annuels, accompagnés d'une proposition de hausse de 0,10 euro de son dividende par action ordinaire, pour le porter ainsi à 2,50 euros.



Sur l'ensemble de 2021, il a engrangé un profit net de 1,68 milliard d'euros, incluant des gains réalisés sur des cessions d'activités. En données ajustées, son profit net a augmenté de 21% à 858 millions d'euros et son EBITDA a progressé de 18% à 1,81 milliards.



A 9,2 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 14%, avec des progressions de 10% en nutrition et de 27% en matériaux. DSM envisage 'des perspectives positives pour 2022, en ligne avec ses objectifs stratégiques à moyen terme'.





Valeurs associées DSM Euronext Amsterdam +0.79%