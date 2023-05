DS Investment Solutions obtient la certification B Corp

(AOF) - DS Investment Solutions, société spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés obtient la certification B Corp et rejoint les quelque 6 000 entreprises ayant obtenu ce label à travers le monde. Cette certification souligne l'impact social, environnemental et sociétal d'une entreprise, quel que soit son domaine d'activité (finance, agro-alimentaire, distribution, mode...). DS Investment Solutions devient ainsi la première société de conseil en produits structurés française à recevoir cette certification reconnue internationalement.

DS Investment Solutions a ainsi atteint les 80 points nécessaires pour obtenir la certification. Concrètement la société a été évaluée, à travers un questionnaire et des entretiens portant sur les cinq piliers suivants : l'activité, les produits et la clientèle (pilier central de l'étude) ; la gouvernance (au travers de l'éthique et de la transparence de la société) ; les collaborateurs (autour des critères de rémunération, de bien-être, de formation) ; l'impact environnemental de la société; et la collectivité (fondée sur des critères d'impact économique, de diversité et d'inclusion, d'engagement civique et de politique fournisseurs).