Dropbox recule après l'émission d'obligations convertibles d'une valeur de 1,1 milliard de dollars

** L'action du fournisseur de stockage en ligne Dropbox DBX.O a reculé de 2,5 % à 31,75 dollars en pré-ouverture mardi, après la conclusion d'une levée de fonds

** DBX a annoncé mardi matin le prix de son émission privée de 1,1 milliard de dollars d'obligations convertibles à 1,25 %, arrivant à échéance le 1er décembre 2031

** Le prix de conversion de 40,73 $ représente une prime de 25 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'action DBX a clôturé en baisse de 6 % lundi après que la société a lancé une émission de 1 milliard de dollars destinée à rembourser au moins 750 millions de dollars d'emprunts contractés dans le cadre d'une ligne de crédit

** La société prévoit également d'utiliser environ 103,1 millions de dollars du produit net pour payer le coût des opérations de couverture, et environ 175 millions de dollars pour racheter ses actions aux investisseurs détenteurs des obligations convertibles

** Depuis le début de l'année jusqu'à lundi, l'action affiche une hausse de 17 %, contre une progression d'environ 9 % pour le Nasdaq .IXIC

** La note moyenne attribuée par 10 analystes est "conserver"; le cours cible médian est de 33 dollars, selon LSEG

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