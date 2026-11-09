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Dropbox recule après l'annonce d'une émission prévue d'obligations convertibles d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 13:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Les actions de Dropbox DBX.O , fournisseur de stockage dans le cloud, ont reculé de 2 % à 33,95 dollars avant l'ouverture de la Bourse lundi, alors que la société cherche à lever des fonds

** DBX propose en souscription privée des obligations convertibles d'un milliard de dollars, arrivant à échéance en 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission, ainsi que sa trésorerie, pour rembourser au moins 750 millions de dollars d’emprunts contractés dans le cadre de sa ligne de crédit

** La société prévoit également d’utiliser une partie du produit pour couvrir le coût des opérations de couverture et racheter environ 175 millions de dollars de ses actions auprès des investisseurs ayant souscrit aux obligations convertibles

** DBX, dont le siège est à San Francisco, affiche une capitalisation boursière d’environ 7,5 milliards de dollars

** Jeudi en fin de journée, la société a publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions et a annoncé qu’elle allait acquérir Tigris Data, la plateforme de stockage axée sur l’IA , pour environ 350 millions de dollars en espèces

** À la clôture de vendredi, le titre affichait une hausse d’environ 25 % depuis le début de l’année, surperformant ainsi le Nasdaq .IXIC , dont la hausse s’élevait à environ 11 %

** La recommandation moyenne de 10 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 33 dollars, selon LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 13:38:40.

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