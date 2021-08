Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DroneVolt : sensible amélioration du drone Hercules 2 information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce qu'après avoir (enfin) rencontré les équipes de son partenaire états-unien Aquiline Drones, une 'amélioration technologique sensible' du drone Hercules 2 a été réalisée, via des ajustements de structure qui ont permis de renforcer l'appareil tout en l'allégeant. Drone Volt précise que son drone pèse désormais moins de 2 kilos, 'ce qui constitue un atout majeur et ouvre de nouvelles perspectives commerciales'. La société ajoute que 'trois drones ont déjà été livrés à Aquiline Drones la semaine passée' et que '11 drones additionnels seront livrés au cours de cette semaine.' Drone Volt s'est fixé pour objectif de livrer une centaine de drones à son partenaire d'ici la fin du mois de septembre et l'ensemble de la commande (qui portait sur 600 drones) avant la fin de l'année, en dépit des difficultés toujours importantes de livraisons des composants électroniques.

