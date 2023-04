Drone Volt veut doubler son chiffre d'affaires pour 2023

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Drone Volt du premier trimestre 2023 ressort à 1,6 million d'euros contre 1,7 million à fin mars 2022. Sa marge brute ressort à 21% du chiffre d'affaires, en recul de 15 points par rapport au taux de marge brute du premier trimestre 2022. Cet écart est intégralement lié à la fin de la facturation des redevances de licences d'Aquiline Drones. À données comparables, la marge brute est stable. Avec un chiffre d'affaires à 13,7 millions d'euros en 2022, le groupe veut doubler celui-ci pour l'année 2023.

A compter du deuxième trimestre 2023, Drone Volt va lancer commercialement deux nouvelles offres de rupture sur le marché des drones civils professionnels : le Linedrone, développé en collaboration avec Hydro-Quebec, destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension ; l'offre à l'usage " Drone as a Service " basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalents.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.