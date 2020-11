Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : vers une augmentation du capital Cercle Finance • 06/11/2020 à 10:49









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant d'environ 3,5 millions d'euros pouvant être porté à 4,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Cette levée de fonds permettra notamment de lever la dernière condition suspensive attachée au contrat de licence avec Aquiline Drones, contrat qui doit générer un minimum de 7,7 millions de dollars de royalties jusqu'a? fin 2025. 'La totalité du produit de l'émission sera dédiée a? renforcer la structure financière de l'entreprise pour mener a? bien son plan de développement', indique Drone Volt.

Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris +1.97%