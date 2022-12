Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Drone Volt: vente de quatre drones Hercules 20 aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 18:22

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la vente, aux Etats-Unis, de 4 HERCULES 20 dans la version spray haute-pression, facturés et intégralement payés avant leur livraison.



Drone Volt précise que l'HERCULES 20, dans cette version, connait un intérêt croissant partout dans le monde, particulièrement en Amérique du Nord où les sollicitations sont de plus en plus nombreuses.



Le groupe pense que la demande devrait croître et anticipe d'autres ventes d'appareils de ce type en 2023.



'Nous démontrons une nouvelle fois notre capacité à développer des produits différentiant qui trouvent leur public et répondent à des attentes fortes en termes de performances techniques, financières et extra-financières', Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.