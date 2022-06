Drone Volt: vente d'un Heliplane au groupe Gilbert au Canada information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 18:27

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la vente d'un Heliplane LRS au Canada auprès du Groupe Gilbert, spécialiste du transport, de la logistique et du génie civil et minier en Canada.



L'Heliplane LRS est un drone VTOL - Vertical Take-Off and Landing - dote d'une voilure fixe qui lui permet de voler jusqu'à 3 heures et de parcourir près de 300 km en linéaire.



' Cette solution est ainsi particulièrement pertinente pour les missions de cartographie, d'inspection et de surveillance ', note Drone Volt.



L'acquisition de l'Heliplane LRS répond d'ailleurs à une volonté du Groupe Gilbert de déployer à grande échelle une solution technologique de pointe pour assurer le contrôle, l'optimisation, la planification et une meilleure vision des chantiers opérés par le groupe.



' Cette première vente en Amérique du Nord nous donne confiance pour le déploiement futur de ce type de solution au Canada et aux Etats-Unis. ' déclare Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt ' Les retours sont d'ailleurs très positifs et les demandes ont été très importantes lors du dernier EEEI show à la Nouvelle-Orléans, où nous avons présenté cette solution. '