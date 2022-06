Drone Volt vend un Heliplane LRS au Canada au Groupe Gilbert

(AOF) - Drone Volt annonce la vente d'un Heliplane LRS au Canada auprès du Groupe Gilbert, un acteur important du transport, de la logistique et du génie civil et minier en Canada. Son choix s'est porté sur la version de 240 cm d'envergure. L'Heliplane LRS est un drone VTOL – Vertical Take-Off and Landing -. Sa voilure fixe lui permet de voler jusqu'à 3 heures et de parcourir près de 300 kilomètres en linéaire (version 340).

" Cette solution est ainsi particulièrement pertinente pour les missions de cartographie, d'inspection et de surveillance ", explique le spécialiste des drones.

L'utilisation de cette solution est une première en Amérique du Nord et le Groupe Gilbert entend la déployer à grande échelle, car elle s'adapte aux conditions nordiques et réelles de chantier et permet d'optimiser les contrôles et les coûts des chantiers.

" Cette première vente en Amérique du Nord nous donne confiance pour le déploiement futur de ce type de solution au Canada et aux Etats-Unis. " déclare Marc Courcelle, Directeur général de Drone Volt. " Les retours sont d'ailleurs très positifs et les demandes ont été très importantes lors du dernier EEEI show à la Nouvelle-Orléans, où nous avons présenté cette solution. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

