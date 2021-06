Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : transporte des prélèvements sanguins en Guinée Cercle Finance • 29/06/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Drone indique ainsi avoir procédé à une série de tests grandeur nature en Guinée dans le but de transporter des prélèvements sanguins pour raccourcir le délai d'analyse des tests diagnostiques du VIH pour les nourrissons. En partenariat avec l'ONG SOLTHIS et le ministère de la Santé, Drone Volt a démontré l'efficacité de ses solutions de transport par drones pour faire face à des situations d'urgence nécessitant le transport de prélèvements sanguins sur plusieurs kilomètres en quelques minutes à Conakry, la capitale du pays où les infrastructures routières et l'engorgement de la circulation requièrent de développer des approches de transport innovantes. 'Le drone HERCULES 2 a notamment pu démontrer son efficacité non seulement par la rapidité de sa mise en route, mais aussi dans sa capacité à transporter en toute sécurité et avec une grande précision des produits pouvant sauver des vies', affirme la société.

Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris 0.00%