Drone Volt : son chiffre d'affaires record contraste avec son résultat net négatif

(AOF) - Drone Volt a pris la décision d’amortir par anticipation une grande partie des déficits reportables inscrits à son bilan, générant une charge d’impôt de 4,2 millions d’euros. Ces opérations comptables sont sans impact sur la trésorerie du groupe mais pèsent fortement sur les résultats de l’exercice 2022. Son résultat opérationnel ressort ainsi à -22 millions d’euros et son résultat net à -26,3 millions d'euros.

En revanche, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé record de 13,7 millions d'euros en 2022, en croissance de +59% et nettement supérieur à l'objectif de 10 millions d'euros.

Malgré l'impact des dépréciations sur son bilan, Drone Volt affiche un solide niveau de fonds propres de 15,8 millions d'euros à fin 2022. La trésorerie brute ressort à 1,3 million d'euros à fin 2022.

Drone Volt anticipe un doublement de ses ventes pour 2023.

