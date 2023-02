Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt: signe une commande historique de 20 ME information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la signature d'une commande de plus de 20 millions d'euros, soit la plus importante de son histoire.



Le groupe enregistre ainsi une nouvelle accélération de son activité après un second semestre 2022 particulièrement significatif.



' Cette commande lance parfaitement l'année 2023 et constitue une source de motivation pour nos équipes', a commenté Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt.



De plus, 'nous poursuivons d'autres négociations sur toutes nos activités qui devraient aboutir dans les mois à venir', a-t-il ajouté.







