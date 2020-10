DRONE VOLT signe une commande de 9 Hercules

(AOF) - Drone Volt a annoncé avoir remporté une nouvelle commande de 9 drones de sa gamme Hercules. Dans le détail, il s'agit d'une commande de 5 Hercules 10 et 4 Hercules 2 destinés à une société française d'exportation de matériel industriel pour le secteur de la sécurité et de la défense. Elle intervient après une série de plus de 5 commandes consécutives de la part du même client.

La commande porte sur des modèles qui ont déjà largement fait leurs preuves, notamment dans ces versions spécifiques permettant de résister à de fortes chaleurs et à la poussière.

Les livraisons s'étaleront au cours du quatrième trimestre, pour une facturation qui dépasse largement les 100 000 euros.

