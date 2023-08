Drone Volt: signe un contrat de prestation pluriannuel information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 18:07

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce ce soir la signature d'un nouveau contrat de prestation de service pluriannuel avec 'un acteur majeur de la distribution d'énergie en Europe'.



Ce contrat porte sur une durée minimum de 4 ans et génèrera un chiffre d'affaires de près de 200 000 euros/an.



Les prestations porteront sur des missions d'inspection de réseaux pour déterminer d'éventuelles opérations de maintenance et ainsi en renforcer la sécurité et la productivité.



' Ce nouveau contrat Drone Volt Expert vient gonfler notre carnet de commandes et apporte à Drone Volt une plus grande visibilité. ' déclare Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt. ' Nous poursuivons nos efforts pour faire connaitre notre offre ' Drone as a service ' qui nous apporte des revenus récurrents et des marges supérieures à nos autres activités. '