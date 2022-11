Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt: révise à la hausse son objectif de CA pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 18:19









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce une révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires 2022 grâce à 'la très bonne dynamique commerciale en cours', indique le groupe.



Fin septembre 20221 , Drone Volt avait annoncé viser une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires par rapport au niveau de 2021 (8,6 millions d'euros).



Porté par une croissance soutenue de son activité de distribution en Europe, le groupe anticipe désormais une croissance d'environ 20% de ses revenus sur l'année 2022 pour dépasser les 10 millions d'euros pour la première fois de son existence.





