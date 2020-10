Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : rebond de l'activité et perspectives favorables Cercle Finance • 14/10/2020 à 18:17









(CercleFinance.com) - Les résultats trimestriels publiés par Drone Volt confirment le rebond de l'activité commerciale de l'entreprise. Après une grosse chute d'activité au 2e trimestre (0,71 million d'euros), le CA du 3e trimestre (1,32 million) a retrouvé et dépassé celui du 1er trimestre (1,26 million). Finalement, les livraisons de drones au 2nd semestre devraient être deux fois plus importantes qu'au premier. L'entreprise vient par ailleurs de finaliser un accord avec l'entreprise états-unienne Aquiline Drones en vue d'accorder un droit de licence pour la production et la vente de ses modèles phares aux USA, ce qui lui laisse entrevoir des perspectives de revenus de 100 000 dollars par mois. Aquiline Drones estime être en mesure de produire jusqu'à 3 000 drones par mois dès 2021 pour répondre à la très forte demande du marché états-unien.

