Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Drone Volt: pertes semestrielles creusées, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 11:34

(CercleFinance.com) - Drone Volt chute de près de 10% en Bourse de Paris ce jeudi suite à l'annonce d'un creusement de ses pertes au premier semestre et la confirmation de la suspension de son accord de licence avec Aquiline.



Le constructeur aéronautique, spécialisé dans les drones civils professionnels, indique que son excédent brut d'exploitation est ressorti à -1,3 million d'euros, contre -523.000 euros un an plus tôt.



Son résultat net semestriel s'élève à -2,5 millions d'euros, contre -688 millions d'euros sur la période correspondante de 2021.



Une dynamique que l'entreprise explique par l'accélération de ses investissements, avec le développement d'un futur drone à hydrogène, plusieurs acquisitions et une présence renforcée sur les grands salons internationaux.



S'il anticipe la poursuite de sa bonne dynamique commerciale sur la seconde moitié de l'exercice, le groupe prévient aussi que la base de comparaison sera élevée après un niveau d'activité 'historique' au 3ème trimestre 2021.



En outre, Drone Volt indique avoir décidé de suspendre temporairement, à partir du second semestre 2022, la facturation des licences de production à son partenaire américain Aquiline, ce dernier consacrant désormais l'intégralité de ses efforts commerciaux sur la distribution du modèle Hercules 20 après avoir commandé plus de 200 Hercules 2 depuis le début du partenariat.