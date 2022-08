Drone Volt participe au salon CIGRE de l’électricité haute tension

(AOF) - Drone Volt a annoncé sa participation au salon international organisé par le CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques) du 29 août au 2 septembre 2022.Le salon organisé par le CIGRE est l'un des plus grands salons internationaux dans le domaine de l'électricité à haute tension. Cet évènement est le rendez-vous incontournable pour les producteurs d'électricité,les constructeurs et les gestionnaires des réseaux, et tous les experts du secteur, indique l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels.

Ce salon sera l'occasion pour le groupe de présenter ses solutions pour cette industrie, en particulier le Linedrone, le H20 équipé d'outils permettant de tirer un câble électrique et l'Heliplane pour l'inspection de réseaux.

En outre, Drone Volt dévoilera pour la 1ère fois sa station de chargement hydrogène développée avec son partenaire Roth2, pierre angulaire du futur drone à hydrogène.

"Cet évènement est très important pour Drone Volt car il est le plus emblématique des efforts réalisés ses derniers mois par nos équipes de R&D pour apporter des solutions pertinentes à nos clients.", déclare Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.

" Nous anticipons des retombées commerciales significatives portées par les intérêts qui se sont manifestés ces derniers mois dans de nombreux pays." a-t-il ajouté.

