DRONE VOLT : partenariat sur la production de drones propulsés par des moteurs à hydrogène

(AOF) - Drone Volt a annoncé la signature d'un partenariat industriel majeur portant sur la production à court terme de drones propulsés par des moteurs à hydrogène. Ce nouveau partenariat majeur signé avec ROTH2, leader français dans la production d'accus en acier à haute pression, vise à offrir des motorisations à hydrogène pour les drones Hercules 10 et Hercules 20, mais aussi à déployer des stations de rechargement permettant de ravitailler les drones en hydrogène à haute pression.

Les drones ainsi motorisés pourront voler au moins deux fois plus longtemps pour une même capacité d'emport et sur des distances plus longues.

ROTH2 va concevoir et fabriquer des stations de ravitaillement en hydrogène destinées à recharger les drones. Ces stations pourraient être commercialisées par ROTH2 dès cette année sous la marque Drone Volt. Ainsi, Drone Volt percevra des revenus de licences sur les ventes de stations destinées au ravitaillement de drones.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'indice de réparabilité entre en vigueur en France

Cet indice, sur une échelle de 1 à 10, va permettre aux consommateurs de savoir si les produits peuvent facilement être réparés ou non. Son affichage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en février 2020.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 35% des Français déclarent avoir eu recours aux réparations. Les autorités visent un taux de réparation des produits électriques et électroniques de 60 % d'ici à cinq ans.

Pour le moment l'initiative est limitée à la France mais l'Europe réfléchit également à une approche similaire pour lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.