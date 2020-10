Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : officialise la vente de neuf drones Hercules Cercle Finance • 06/10/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce ce mardi avoir enregistré une nouvelle commande de neuf drones de sa gamme Hercules. Destinée à une société française d'exportation de matériel industriel pour le secteur de la sécurité et de la défense, la commande porte sur cinq Hercules 10 et quatre Hercules 2, des modèles qui ont déjà fait leurs preuves, notamment dans ces versions spécifiques permettant de résister à de fortes chaleurs et à la poussière. Il s'agit d'ailleurs de la cinquième commande consécutive de ce client. Les livraisons s'étaleront au cours du 4ème trimestre, pour une facturation totale dépassant les 100 000 euros.

Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris +1.52%