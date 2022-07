Drone Volt obtient un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros de la part de Bpifrance

(AOF) - Drone Volt a annoncé avoir obtenu un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros accordé par Bpifrance. Dans le détail, le prêt s'étalera sur les 7 prochaines années avec 2 années de différé (jusqu'en septembre 2024) avec un taux d'intérêt de 4,30%. Ce prêt permet au spécialiste des drones de diversifier ses sources de financement, d'amortir les remboursements sur une longue période, sans dilution pour les actionnaires.

Ce prêt est soutenu par le Fonds de garantie pan-européen (EGF Guarantee Instrument), mis en œuvre par le Fonds Européen d'Investissement (FEI) avec le soutien financier des Etats membres contribuant à ce fonds de garantie. La part du financement garantie par le Fonds de garantie pan-européen constitue une aide d'Etat. Aucune garantie n'est imposée sur les actifs de l'entreprise.

