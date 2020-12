Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : obtient un nouveau PGE de 0.5ME Cercle Finance • 23/12/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce avoir obtenu un second Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 500 000 euros auprès de son principal partenaire bancaire. L'entreprise précise par ailleurs que ce prêt 'offre des conditions particulièrement avantageuses'. Ces derniers mois, Drone Volt a consolidé sa structure financière, par l'obtention de prêts bancaires, par l'allongement de la maturité de ses dettes obligataires, et par le renforcement de ses fonds propres, détaille l'entreprise. ' Nous avons sensiblement renforcé notre trésorerie au cours du second semestre pour répondre à une demande qui pourrait s'accélérer sensiblement dans les prochains mois', a commenté Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt qui estime le groupe devrait 'engranger prochainement des commandes significatives.'

