Drone Volt : obtention d'un PGE de 500 000 euros information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce avoir obtenu un troisième Prêt Garanti par l'Etat (PGE) -après ceux d'avril et décembre 2020- d'un montant de 500 000 euros. La société précise avoir réduit son endettement total de plus de 5 ME au cours du 1er semestre 2021, dont une dette financière qui supportait le plus souvent des taux d'intérêt supérieurs à 10%. 'L'obtention de ce prêt bancaire permet d'allonger la maturité de la dette dans des conditions très favorable', précise Drone Volt.

Valeurs associées DRONE VOLT Euronext Paris -2.91%