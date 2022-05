Drone Volt livre deux Hercules 20 à la Marine nationale

(AOF) - Drone Volt annonce avoir livré deux Hercules 20 à la Marine nationale et assuré la formation de deux pilotes experts. Cette commande est issue d'un marché de la DMAé (Direction de la maintenance aéronautique, organisme interarmées rattaché au chef d'état-major des Armées). L'acquisition sur étagère des deux Hercules 20 a pour objectif de réaliser une expérimentation sur le transport de matériels au moyen de deux outils différents : un treuil ou un dropper. Le premier permet de déposer au sol les matériels, le second de les larguer.

Drone Volt espère ainsi déployer l'Hercules 20 prochainement à plus grande échelle auprès des armées françaises. Le groupe rappelle que ce type de solutions a déjà été éprouvé sur des plateformes pétrolières offshores, en montagne et sur d'autres lieux difficiles d'accès.

" L'intérêt de la Marine nationale pour notre solution pourrait avoir des répercussions commerciales significatives. " déclare Marc Courcelle, Directeur général de Drone Volt. " L'Hercules 20 a très peu d'équivalents au monde. Ce drone est notamment capable de supporter une grande capacité d'emport avec un temps de vol pouvant dépasser les 30 minutes. "

