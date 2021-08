Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Drone Volt : lettre d'intention avec Skycorp information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 07:40









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la signature d'une lettre d'intention non engageante avec le fabricant estonien de drones civils professionnels Skycorp, en vue de la mise en oeuvre d'un partenariat technologie et financier. Skycorp a développé e-Drone Zero, un drone compact propulsé par un moteur à hydrogène, technologie de dernière génération qui vient remplacer les batteries avec à la clé un gain d'autonomie, de poids et d'empreinte environnementale. Le protocole d'accord prévoit un investissement de Drone Volt dans Skycorp à hauteur de 500.000 euros en échange d'une participation minoritaire au sein du constructeur estonien. Les deux parties espèrent finaliser leur accord au cours des prochaines semaines.

