DRONE VOLT : les comptes annuels pénalisés par la crise sanitaire, mais du mieux en fin d'année

(AOF) - Le résultat net part du groupe de Drone Volt sur l'année 2020, après prise en compte d'un crédit d'impôts de 2 millions d'euros, ressort à -6,8 millions d'euros contre -2,6 millions d'euros en 2019. Le chiffre d'affaires a chuté de 17,9% à 5,84 millions d'euros. Le groupe souligne le rebond marqué au quatrième trimestre : +28% sur un an. L'année dernière, le groupe a pu livrer 55 drones et 7 caméras intelligentes tout en reprenant progressivement les activités de services et de formation, grâce notamment à une digitalisation des process.

Le spécialiste juge encourageant le niveau de marge brute consolidée de 35% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre car elle retrouve ses niveaux normatifs.

Au 31 décembre 2020, Drone Volt dispose de 18 millions d'euros de fonds propres contre 8,7 millions d'euros un an plus tôt. Ce renforcement des capitaux de la société s'explique en partie par la confiance réaffirmée par les investisseurs lors de l'augmentation de capital réalisée en novembre 2020 et dont le montant levé a atteint 4,1 millions d'euros.

Grâce aux opérations financières réalisées en 2020, la trésorerie de la société ressort à 6,7 millions d'euros en fin d'année, un niveau 6 fois supérieur à celui de fin 2019.

Comme annoncé lors de la publication de son chiffre d'affaires annuel, la société aborde l'exercice avec confiance si la situation sanitaire n'entraine pas de nouvelles dégradations des opérations. " L'exercice 2021 s'annonce prometteur, notamment en Amérique du Nord avec les montées en puissance des contrats de licence avec Aquiline Drones et de l'entente avec Hydro-Québec " a souligné le spécialiste des drones.

Le partenariat avec Aquiline Drones permettra à Drone Volt de recevoir des redevances mensuelles d'un minimum de 100 000 dollars, dont les premiers versements ont démarré en octobre 2020, en contrepartie de l'utilisation de la technologie Drone Volt licenciée à son partenaire américain. Sur l'ensemble de l'année 2021, les licences devraient rapporter un montant supérieur à 1,5 million de dollars.

